Российские ценные бумаги могут заморозить в Центральном депозитарии Казахстана

В Казахстане юристы опасаются, что из-за санкций не выведенные российские ценные бумаги могут оказаться замороженными в будущем, сообщает РБК .

Казахстанский депозитарий прислал клиентам уведомления, в которых попросил вывести российские бумаги из своего контура. Это необходимо сделать до 1 августа 2024 года.

Уведомления связаны с блокирующими санкциями в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). Речь идет о выводе ряда ценных бумагах с ISIN-ами «RU», учет которых осуществляется в НРД. В депозитарии Казахстана фиксируется наличие порядка 140 наименований подобных бумаг.

Эксперты уверены, что требование выдвинул не столько сам казахстанский депозитарий, а бельгийская компания Euroclear, с которой он сотрудничает. Такие же рекомендации она могла разослать и в другие страны.

По мнению аналитиков, если российские ценные бумаги не будут выведены, то они окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане.

Ранее стало известно, что в Казахстане могут храниться российские ценные бумаги на сотни млрд рублей. Перевод из РФ активов в номинальное держание Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана в прошлом году держался на повышенных уровнях.