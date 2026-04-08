В кабмине РФ допускают увеличение лимита по семейной ипотеке и изменение ставки

В правительстве России рассматривают вопрос увеличения лимита по семейной ипотеке. Также могут ввести дифференцированную ставку по количеству детей, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что есть задача уменьшить расходы бюджета. Однако в правительстве РФ видят, что в некоторых регионах нужно нарастить лимит по семейной ипотеке.

Пока рассматривается идея нарастить лимит в РФ с 6 до 8 млн рублей. Во многих городах России приобрести жилье за 6 млн с ростом числа детей непросто.

Еще Хуснуллин отметил, что власти допускают введение дифференцированного подхода к ипотеке. Будет задействоваться принцип: «чем больше детей, тем ниже ставка».

Также Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» заявил, что в РФ появились вопросы к доступности жилья. Решать их планируют с помощью наращивания градостроительного потенциала.

«Все больше в стоимости жилья занимают стоимость земли, строительство социальной инфраструктуры», — отметил чиновник.

За пять лет градостроительный потенциал нужно раскрыть вдвое, отметил Хуснуллин.

