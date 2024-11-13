В Госдуме призвали увеличить размер страхового возмещения по вкладам

В Госдуме предложили увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках с 1,4 млн до 3 млн рублей, сообщает RT .

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, при высокой ключевой ставке ЦБ и ситуации на финансовых рынках это особенно актуально.

«С учетом того что граждане держат деньги в банках, это увеличение крайне необходимо», — отметил он.

По его словам, инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле выступал и ЦБ.

Законопроект направлен на заключение в правительство.

Ранее сообщалось, что план Центробанка России по стимуляции сберегательной активности населения сработал, банки делают все более привлекательные предложения для граждан по вкладам, что отказаться от них становится сложно, граждане начали чаще открывать сберегательные счета под большие проценты.