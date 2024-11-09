Финансовые аналитики РФ прогнозируют дальнейшее повышение ставок по вкладам

План Центробанка России по стимуляции сберегательной активности населения сработал, банки делают все более привлекательные предложения для граждан по вкладам, что отказаться от них становится сложно, граждане начали чаще открывать сберегательные счета под большие проценты, пишет РИА Новости .

В настоящее время ставки по вкладам почти достигли своего максимума, зафиксированного в 2022 году, а в канун новогодних праздников ожидается новый рекорд.

К концу октября 2024 года во второй раз за всю историю современной России средняя максимальная процентная ставка по вкладам преодолела порог в 20%, достигнув отметки в 20,17%. Единственный раз, когда ставки были выше, — в марте 2022 года, когда они составили 20,51%. Это стало следствием строгой финансовой политики.

Банки оперативно реагируют на изменения на финансовом рынке, более того, они начали действовать на опережения и предлагать более выгодные условия по вкладам до нового решения Центробанка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что границ для повышения процентных ставок нет. Такое заявление она сделала, предвещая возможное ужесточение финансовой политики в декабре 2024 года, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему увеличению ставок по депозитам со стороны банков. По прогнозам экспертов, к концу года проценты по вкладам могут достигнуть отметки в 25-30%.

Касаемо текущих предложений на рынке, которые могут достигать до 23% годовых, важно тщательно ознакомиться с условиями. Такие высокие ставки часто предназначены только для новых клиентов и действуют в течение ограниченного времени. К примеру, Газпромбанк предлагает 23% только на первые два месяца, после чего ставка снижается до 10%. Еще один вариант — это «лестничное» начисление до 25%, но требуется минимальный взнос в размере 300 тысяч рублей, при этом вносить дополнительные средства или снимать часть денег не разрешается.

ВТБ и МТС Банк предлагают привлекательные процентные ставки на начальном этапе вложений, но со временем эти ставки меняются. В частности, МТС Банк предлагает высокие проценты в первые два месяца использования, а ВТБ удерживает привлекательные условия на протяжении первых трех месяцев, после чего процентная ставка снижается с 22% до 18% для вкладов до одного миллиона рублей, а для сумм свыше этой отметки предлагается еще меньшая ставка в 12%. Несмотря на более низкие начальные проценты, длительность депозита и гибкость условий по снятию и пополнению счета могут компенсировать этот недостаток.

Сбережения россиян продолжают расти, достигая новых высот. ВТБ прогнозирует, что объем сбережений физических лиц может увеличиться на 27%, достигнув рекордных 56,3 триллиона рублей, что является абсолютным максимумом. Это значительное увеличение по сравнению с 23%-ным ростом розничных депозитов в 2023 году. По словам представителей банка, динамика рынка сбережений продолжает опережать развитие рынка кредитования.