В Госдуме поддержали доплату в 1,2 тыс рублей для пенсионеров от 80 лет

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку о ежемесячной индексируемой прибавке в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы, сообщает ТАСС .

Выплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке, повышаться на районный коэффициент, а также ежегодно индексироваться.

Сегодня ежемесячные компенсационные выплаты в 1,2 тыс. рублей получают неработающие трудоспособные россияне, ухаживающие за инвалидом I группы, за престарелыми, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет.

Исключения для получения надбавки составляют инвалиды I группы с детства, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Ранее российское правительство поддержало законопроект Минтруда об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год с 22 до 22,5 лет.