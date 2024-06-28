В «Газпроме» утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2023 год, сообщается на сайте компании.

На собрании в форме заочного голосования было принято решение по всем вопросам повестки. Был утвержден годовой отчет за 2023 год и решение о распределении годовой прибыли.

Также компания назначила ООО «Финансовые и бухгалтерские консультации» аудиторской организацией «Газпрома». Решено выплатить вознаграждение членам Совета директоров. Членам Ревизионной комиссии выплачивать вознаграждение не будут из-за того, что каждый из членов занимал должность государственной гражданской службы.

Ранее делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером подписала стратегический меморандум с и. о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером о проработке стратегии поставок российского газа в страну на долгосрочной перспективе.