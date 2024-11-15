В ЕК заявили, что санкции против РФ сохранятся как минимум на ближайшие два года

В Еврокомиссии не рассматривается такой сценарий, при котором в ближайшее время снимут антироссийские санкции. Они сохранятся еще как минимум два года, сообщает Lenta.ru .

В ЕС рассчитывают на то, что торгово-экономические ограничения в отношении России продлятся в 2025–2026 годах. Кроме того, европейские эксперты предполагают, что конфликт на Украине продолжится в течение этого же периода времени.

В Еврокомиссии считают, что все это продолжит сказываться на геополитической напряженности в восточноевропейском регионе. Санкции против России сохранятся как минимум на ближайшие два года, резюмировали в высшем органе исполнительной власти ЕС.

В Еврокомиссии затронули тему украинской экономики. Там назвали последствия конфликта «крайне неопределенными». В ЕК отметили, что начало «поэтапного восстановления страны» назначено на 2026 год.

Ранее стало известно, что США планируют ввести санкции против России и КНДР в конце ноября. Они коснутся танкерного флота.