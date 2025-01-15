Ушла эпоха: прекратились продажи смартфонов Nokia
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Финская компания HMD Global прекратила продажи смартфонов под брендом Nokia, сообщает газета «Известия».
Телефоны не справились с конкуренцией, которая царит на рынке мобильных устройств в данный момент. HMD Global приняла решение отказаться от бренда Nokia в пользу собственной линейки гаджетов.
Отныне смартфоны Nokia не будут продаваться. Однако HMD Global продолжит выпускать кнопочные телефоны данного бренда.
Ранее владельцем финской марки была корпорация Microsoft. Она пыталась возродить Nokia с помощью устройств на базе Windows, но не справилась.
В итоге бренд продали HMD Global, которая выпускала смартфоны под финской маркой по доступной цене. Но и эта фирма постепенно стала отказываться от Nokia.
Ранее стало известно, что в Apple начали разработку большого складного планшета iPad. Его планируют выпустить в 2028 году.