Ушла эпоха: прекратились продажи смартфонов Nokia

Телефоны не справились с конкуренцией, которая царит на рынке мобильных устройств в данный момент. HMD Global приняла решение отказаться от бренда Nokia в пользу собственной линейки гаджетов.

Отныне смартфоны Nokia не будут продаваться. Однако HMD Global продолжит выпускать кнопочные телефоны данного бренда.

Ранее владельцем финской марки была корпорация Microsoft. Она пыталась возродить Nokia с помощью устройств на базе Windows, но не справилась.

В итоге бренд продали HMD Global, которая выпускала смартфоны под финской маркой по доступной цене. Но и эта фирма постепенно стала отказываться от Nokia.

Ранее стало известно, что в Apple начали разработку большого складного планшета iPad. Его планируют выпустить в 2028 году.