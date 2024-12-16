Apple выпустит большой складной iPad без заметной складки на экране

Apple начала разработку большого складного планшета iPad, который не будет иметь заметной складки на экране. Планируют выпустить устройство в 2028 году, сообщает Telegram-канал IZ.RU (газета «Известия») со ссылкой на информации от Bloomberg.

Хотя текущая складка на дисплее едва заметна, в компании решили окончательно устранить эту особенность. Samsung также пыталась достичь аналогичного результата с своими устройствами, но за пять лет с момента появления первого складного смартфона им так и не удалось добиться успеха в этом направлении.

Новинка от Apple будет выглядеть как «непрерывный кусок стекла» с диагональю экрана в 20 дюймов. Планшет сможет складываться до размеров существующего iPad Pro, что обеспечит удобство в использовании.

В качестве операционной системы предусмотрено сочетание элементов iPadOS и Mac, что позволит объединить лучшие функции обеих платформ и предложить пользователям новое, уникальное впечатление от работы с устройством.