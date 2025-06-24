Украинский «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 1,37 млрд долларов

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила на своем сайте о выставлении российскому «Газпрому» требования о выплате 1,37 млрд долларов. Данное действие предпринято в соответствии с решением международного арбитража, заседавшего в Цюрихе, сообщает «Царьград» .

По информации, предоставленной «Нафтогазом», указанная сумма включает в себя: основной долг, образовавшийся в результате оказания услуг по транспортировке газа в рамках соглашения, заключенного в 2019 году, штрафные санкции, а также возмещение юридических издержек, понесенных компанией. В заявлении также подчеркивается, что в случае нежелания «Газпрома» добровольно выполнить судебное решение, «Нафтогаз Украины» планирует реализовать стратегию принудительного взыскания активов российской организации.

10 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассмотрев ходатайство «Газпрома», наложил запрет на исполнение «Нафтогазом Украины» решений зарубежных судебных инстанций в отношении российского газового концерна, включая арест его собственности.

Ранее российский суд запретил «Нафтогазу» продолжать судебное разбирательство против «Газпрома» в Международном арбитраже. Впоследствии суд вынес решение о взыскании с украинской компании около 150 млн долларов за несоблюдение данного запрета, а позднее сумма неустойки увеличилась до более чем 1,35 млрд долларов в связи с иском украинской компании о передаче активов «Газпрома».