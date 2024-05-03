Украина предложила хранить турецкий газ в своих подземельях

сегодня в 13:14

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ в подземных хранилищах (ПХГ) страны. Подробнее об этом бизнесмен поговорил с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает Газета.ru .

На официальном сайте «Нафтогаза» говорится, что Чернышев встретился с Байрактаром в Стамбуле 2 мая. По словам главы украинской госкомпании, Киев готов предложить Анкаре собственные подземные хранилища для хранения газовых резервов.

Чернышев отметил, что при согласии Турцию ждут «действительно выгодные и конкурентные условия».

«Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности с энергетическими компаниями Турции», — заявил Чернышев.

Ранее Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем.