Украина предложила хранить турецкий газ в своих подземельях
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Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев предложил Турции хранить газ в подземных хранилищах (ПХГ) страны. Подробнее об этом бизнесмен поговорил с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает Газета.ru.
На официальном сайте «Нафтогаза» говорится, что Чернышев встретился с Байрактаром в Стамбуле 2 мая. По словам главы украинской госкомпании, Киев готов предложить Анкаре собственные подземные хранилища для хранения газовых резервов.
Чернышев отметил, что при согласии Турцию ждут «действительно выгодные и конкурентные условия».
«Мы заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества, в частности с энергетическими компаниями Турции», — заявил Чернышев.
Ранее Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем.