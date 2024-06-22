Украина озвучила желание нарастить импорт европейской электроэнергии

сегодня в 16:41

Министерство энергетики Украины сообщило в своем Telegram-канале о намерении нарастить импорт электроэнергии из Европы, при этом речи об экспорте в настоящее время не идет совсем.

«18 июня, как сообщается, импорт из стран Европы составил 25,7 тыс. МВт/ч, 19 июня — 28 тыс. МВт/ч. Уже позднее он достиг 27,5 тыс. МВт/ч», — заявили в ведомстве.

Теперь же импорт электроэнергии прогнозируется в рекордном объеме 33 559 МВт/ч.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны должно разработать новую программу, согласно которой будет использоваться солнечная энергия для генерации и накопления энергии.

Жители Украины к зиме могут покинуть страну из-за проблем с электричеством. Такое мнение высказал экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.