Украина не выплатила гражданам средства по программе «Национальный кешбэк»

Киевские власти, начиная с декабря 2024 года, не выплатили украинским гражданам причитающиеся им деньги по программе «Национальный кешбэк». 3,4 млн украинцев не получили средства, общая сумма которых 714 млн гривен (17,3 млн долларов), сообщает РИА Новости .

«Национальный кешбэк» — это госпрограмма, направленная на поддержку украинских производителей. Согласно ей, покупатели получают 10% от стоимости товаров на спецкарту.

Обычно выплаты кешбэка поступают в 20-х числах месяца. Эту финансовую поддержку ждут многие украинцы. В данный момент власти Украины не выплатили деньги 3,4 млн граждан за декабрь и январь.

В Минэкономики страны заверили, что средства будут выплачены в полном объеме. Гражданам полагается 714 млн гривен кешбэка за два месяца.

В ведомстве рассказали, что правительство в этих целях уже выделило средства. Но при этом «операционные процессы» потребовали больше времени.

Ранее стало известно, что российские банки выплатили кешбэка на 300 млрд рублей в 2024 году. Это в полтора раза превышает показатели 2023 года.