У российского бизнеса забирают сданную в лизинг спецтехнику

В РФ растет объем изъятия спецтехники из лизинга из-за проблем с договорами

В России зафиксировали рост объемов изъятия у предприятий сданной в лизинг спецтехники. Это связано со сложностями в обслуживании договоров, которые в первую очередь коснулись малого и среднего бизнеса, сообщает РБК .

По словам гендиректора компании «Стройтех» Александра Липского, МСП не может обслуживать лизинг из-за высокой ключевой ставки, которую ЦБ поднял до 21%. Перед повышением утилизационного сбора в страну завезли очень много техники. Эксперт уверен, что рынок ждут стагнация и перегрев.

«Кроме того, с 1 января ожидается очередное повышение утильсбора», — добавил Липский.

Также на спрос на технику негативно повлияет окончание строительства М-4 и М-12 — объем дорожных работ значительно снизится со следующего года.

Глава управления анализа данных и принятия решений «Альфа-Лизинга» Вадим Данилов подчеркнул, что рост объема изъятий начался еще в конце 2023 года. В то время рынок взял курс на снижение авансового платежа.

Многие эксперты считают, что нормализовать ситуацию на фоне роста ключевой ставки можно, однако нужно искать компромиссные варианты изменения условий договоров. Например, можно сделать срок лизинга более продолжительным или использовать отсрочки платежей.

Ранее Банк России пересмотрел ранний прогноз по инфляции. Для стабилизации в пределах 4% потребуется более высокая ключевая ставка, чем предполагалось.