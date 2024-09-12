«Цены выше Европы»: россияне-релоканты массово бегут из Турции

Около 65 тыс. россиян-релокантов покинули Турцию. Массовый отток «долгосрочных» туристов связан с внутренними проблемами страны, в том числе высокой инфляцией, сообщает «Турпром» .

Как пишет издание gercekgundem, россияне приняли решение окончательно покинуть Турцию и выставили на продажу свои активы. Часть граждан РФ возвращается на Родину, а некоторые переезжают в Сербию и Черногорию.

В статье отметили, что основной причиной массового оттока россиян из Турции является высокая инфляция. Сейчас цены на продукты и ряд услуг конкурируют с самым дорогими европейскими городами. А для самих граждан Турции питание в кафе и ресторанах стало несбыточной мечтой.

Из материала следует, что также интенсивный отток россиян-релокантов вызвал волнения в сфере недвижимости в регионе. Цены на квартиры в Анталии на зарубежном валютном рынке упали до самого низкого уровня за последние годы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение Крыма Украине якобы соответствует требованиям международного права.