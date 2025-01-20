Цены того требуют: пенсии россиян хотят внепланово повысить

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил, что пенсии россиян нужно внепланово увеличить еще на 2-3%. По его мнению, индексация, вероятнее всего, распространится на выплаты неработающим пенсионерам, сообщает Газета.ru .

Тумин счел «вполне возможной» внеочередное индексирование пенсий весной или летом.

«По моему мнению, это должны быть еще 2-3%. Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищенной категории населения», — сказал эксперт.

По мнению Тумина, необходимость провести внеочередную индексацию пенсий возникла из-за подорожания товаров и услуг.

С 1 января 2025 года пенсии граждан России повысили на 7,3 процента.

Ранее в РАНХиГС заявили, что россияне не выйдут на пенсию по старости в 2025 году, поскольку в этом году действует переходный период повышения пенсионного возраста.