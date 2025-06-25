Цены на кофе продолжают падать по всему миру

Биржевые цены на арабику в мире сократились на 4,7%

Кофейные зерна начали резко дешеветь на прошлой неделе. По состоянию на 24 июня биржевые цены на арабику упали еще сильнее, сообщает РИА Новости .

По данным ICE Futures, цены сократились на 4,7%, до 6856 долларов за тонну. Таким образом, биржевые цены на арабику достигли самого низкого уровня с декабря 2024 года.

Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста также снизилась во вторник до 3634 долларов за тонну. Падение составило 5,63%. Таких низких цен не было с 21 мая 2024 года.

На прошлой неделе арабика впервые с начала года опустились ниже 7 тыс. долларов за тонну.

Кофе начал дорожать из-за плохого урожая в прошлом году. Ранее эксперт Рамаз Чантурия отмечал, что напиток может подешеветь к сентябрю.