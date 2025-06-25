Цены на кофе продолжают падать по всему миру
Фото - © Ручная обжарка кофе/Медиасток.рф
Кофейные зерна начали резко дешеветь на прошлой неделе. По состоянию на 24 июня биржевые цены на арабику упали еще сильнее, сообщает РИА Новости.
По данным ICE Futures, цены сократились на 4,7%, до 6856 долларов за тонну. Таким образом, биржевые цены на арабику достигли самого низкого уровня с декабря 2024 года.
Цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста также снизилась во вторник до 3634 долларов за тонну. Падение составило 5,63%. Таких низких цен не было с 21 мая 2024 года.
На прошлой неделе арабика впервые с начала года опустились ниже 7 тыс. долларов за тонну.
Кофе начал дорожать из-за плохого урожая в прошлом году. Ранее эксперт Рамаз Чантурия отмечал, что напиток может подешеветь к сентябрю.