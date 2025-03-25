Чантурия: цены на кофе могут снизиться к осени

Стоимость кофе на биржах выросла в разы за год. Цены на напиток начнут стабилизироваться к сентябрю, заявил генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, сообщает газета «Известия» .

По словам эксперта, за год арабика на биржах подорожала с 150–170 до 380 центов за фунт, а робуста — с 2 тыс. долларов до 5,5 тыс. долларов за тонну. Это рекордные показатели цен для обоих сортов.

Чантурия отметил, что рост стоимости кофе связан с увеличившимся употреблением напитка в Юго-Восточной Азии. Мировое производство за спросом не успевает. К тому же растет себестоимость производства. Это связано с климатические проблемы в Бразилии и Вьетнаме, которые вместе обеспечивают 60% мирового рынка кофе.

Эксперт отметил, что охлаждение мирового спроса может помочь стабилизировать цены на напиток. Этот процесс уже начался. Чантурия заявил, что ситуация с ценами может стабилизироваться к сентябрю. Именно тогда кофе подешевеет на биржах, соответственно снизятся цены и для поставщиков, производителей, переработчиков.

Ранее продавцы кофе сократили закупки кофейных бобов из-за роста цен на них. В магазинах в США уже начинает ощущаться дефицит напитка.