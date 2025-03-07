Начинает ощущаться дефицит: цены на кофе парализовали мировую торговлю

Продавцы кофе сократили закупки кофейных бобов из-за роста цен на них. В результате мировая торговля сырьем для напитка практически остановилась, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на сорт кофе арабика выросли на 70% на бирже ICE. В этом году некоторые производители напитка столкнулись с тем, что не смогли продать запланированный объем товара.

Так, например, производитель растворимого кофе Elcafe реализовал менее 30% продукции, хотя к марту обычно продает ее всю. По словам гендиректора Ренана Чуэйри, из-за роста цен покупатели не могут себе позволить закупку товара в прежних объемах.

Кофейные бобы подорожали из-за плохого урожая во Вьетнаме и Бразилии, где в прошлом году была непогода. При этом прогнозируется, что цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025-го, так как высокая стоимость сейчас плохо влияет на спрос на напиток.

Однако нынешняя ситуация негативно отражается на продавцах кофе. Будущее многих компаний находится под вопросом. В магазинах в США уже начинает ощущаться дефицит кофе.

В Европе кофе тоже исчезает с полок. Голландские ритейлеры и вовсе прекратили продажу некоторых товаров кофейного гиганта JDE Peet’s NV.