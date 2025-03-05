Bloomberg: кофе исчезает из магазинов в Европе

Кофе стремительно исчезает с полок магазинов в Европе. Голландские ретейлеры прекратили продажу некоторых товаров кофейного гиганта JDE Peet’s NV. Перебои наблюдаются и в немецких сетях супермаркетов, сообщает ProFinance со ссылкой на Bloomberg.

Выросли цены и на премиальные зерна арабики, и робусту. Это произошло из-за погодных условий, которые уничтожили урожай во Вьетнаме и Бразилии. Такая ситуация оказывает серьезное давление на обжарщиков и сказывается на потребителях.

Кофейные зерна составляют около 70% всех затрат обжарщиков. Фактически они пытаются повысить цены, но супермаркеты отказывают. Резкий рост цен стал для них серьезной проблемой.

Ранее бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод отметил, что инфляция в России не затронула гречневую крупу — ее цена продолжала снижаться на протяжении двух лет. Однако в 2025 году возможны изменения.