Россиянам объяснили, почему может подорожать гречка в 2025 году

Инфляция в России не затронула гречневую крупу — ее цена продолжала снижаться на протяжении двух лет. Однако в 2025 году возможны изменения. Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод объяснил, с чем может быть связано подорожание гречки, сообщает АБН24 .

В России стоимость гречки падала на протяжении двух последних лет. Согласно данным аналитиков компании «Чек Индекс», медианная цена килограмма этого продукта за год, несмотря на инфляцию, снизилась на 3% — до 81 рубля. Это связано с рекордным уровнем урожая и достаточными запасами. Тем не менее, Холод отметил, что также имел место ситуативный ажиотажный спрос, возникший в 2022 году, который оказал влияние на ценообразование.

«А после таких всплесков, даже неважно, чем они вызваны, обычно начинается отскок. Причем чем больше был спровоцирован ажиотаж, тем больше он будет. Люди закупились в приличном количестве, и в итоге цена действительно стагнирует», — добавил эксперт.

Кроме того, гречка относится к числу редких товаров, которые подешевели не только в номинальном выражении, но и в реальном — без учета инфляции и сезонного фактора, объяснил Холод.

В то же время объем покупок гречки растет: по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, текущий рост составил 5%. Эксперт отметил, что на данный момент предложение гречки полностью удовлетворяет спрос, даже есть остаток. Однако в 2025 году ситуация может измениться, так как посевные площади гречи могут быть сокращены на 30%.

На рынке цена определяется балансом спроса и предложения. В настоящее время, пока стоимость остается стабильной или даже снижается в реальном выражении, предложение превышает спрос. Если же оно сократится, возможен обратный эффект, уточнил Холод.

Тем не менее, он подчеркнул, что сокращение посевных площадей пока находится лишь на стадии планирования. Если оно все же произойдет, то цены на гречку останутся на текущем уровне до конца полугодия, а затем начнут расти.