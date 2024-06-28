Цены на газ в Европе взлетели из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции заставляют жителей Польши платить за газ втридорога. Вскоре его стоимость увеличится на 20% и составит 239 злотых (более 59 долларов) за один мегаватт/час, сообщает aif.ru .

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в подобной ситуации оказалась вся Европа. Он отметил, что в 2022 году сформировались самые высокие цены за всю историю наблюдений европейского рынка.

«То есть цены на газ измерялись несколькими тысячами долларов за 1000 кубов. До этого никогда в Европе таких котировок не было», — объяснил эксперт.

Подорожание коснулось и электричества, поскольку газ используют для генерации электроэнергии, указал специалист. В связи с этим власти разных стран решили прибегнуть к более дешевому углю.

«Но от того, что спрос на него увеличился, соответственно, и цена на уголь пошла вверх», — обратил внимание Юшков.

Аналитик уточнил, что повышение цен также наблюдается в Германии, во Франции и прочих государствах. В результате за все приходится платить частным потребителям, заключил Юшков.