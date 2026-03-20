Цены на газ пойдут вверх: что происходит с катарским СПГ

Конфликт на Ближнем Востоке, затронувший ключевого игрока рынка СПГ — Катар, меняет структуру глобального газоснабжения. О том, почему Европе предстоит жесткая конкуренция с Азией за свободные объемы топлива, а также о возможностях для российских поставок в изменившихся условиях, РИАМО рассказал директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Как ближневосточный конфликт взорвет мировой газовый рынок

Поскольку доля катарского СПГ на мировом рынке составляет порядка 20% — ценовые котировки «чутко» реагируют на ближневосточный конфликт. Блокировка поставок через Ормуз, сопряженные с удорожанием фрахта и суперпремией к страховке, — фактор временных ценовых экстремумов; частичное разрушение нефтегазоперерабатывающей отрасли Катара — фактор среднесрочного удорожания поставок; снижение доверия брокеров к странам, отделенным от мировых логистических цепочек Ормузским проливом — фактор, который долгое время не позволит котировкам значительно снизится, объясняет эксперт.

По его словам, для Европейского союза поставки из Катара не являются «опорными»: удельный вес в общем импорте СПГ не превышает 15% в пике. Однако, совершенно обратная ситуация с АТР — главным потребителем сжиженного природного газа. Доля импортируемого из Катара СПГ для стран Азиатско-тихоокеанского региона достигает 80%. Дефицит будет компенсироваться сверхпремией на спотовом рынке. При искусственно заниженном предложении и «раздраженном» дополнительными рисками спросе цены закономерно продолжат расти. Европе придется бороться с азиатскими потребителями за свободные объемы.

Конфликт ударит по карманам европейцев

«США, являясь ключевым партнером Евросоюза в части энергоресурсов, во-первых, не в состоянии оперативно нарастить поставки; во-вторых, не намерены продавать СПГ с политически-мотивированным дисконтом. Поэтому цены на газ в ЕС продолжат расти. Два аспекта послужат дополнительным катализатором — агрессивная санкционная политика и низкие запасы в ПГХ. Аномально малое количество газа в распоряжении стран-участниц ЕС может стимулировать смещение политического вектора. До апреля российский СПГ в Европе — законная история, далее планируется полный запрет поставок. Однако, позиция Брюсселя на фоне ближневосточного конфликта может поменяться», — считает Марышев.

Другое «окно возможностей» — снижение интенсивности проверок СПГ-поставок на предмет страны происхождения. Российский СПГ может направляться в ЕС через третьи страны с наценкой — проверенная «серая схема», которая позволит европейцам переждать период дефицита поставок и наполнить ПГХ в преддверии летних пиков потребления, говорит он.

Для нефтяного рынка достаточно альтернатив для оперативного увеличения поставок из стран, находящихся за пределами Ближнего востока. Россия, США, Канада и страны Африки достаточно быстро могут нарастить объемы добычи.

Ситуация на рынке СПГ

Для рынка СПГ ситуация более сложная: для катарских поставок есть только две альтернативы, которые в горизонте 1-2 месяцев могут сработать: американские и российские поставки. Однако, американская концепция «Бури, детка, бури!», которую Дональд Трамп активно продвигал в начале срока, не выглядит состоятельной. Американцам удалось нарастить производство, однако «дельту» пришлось направить на внутренний рынок, чтобы избежать галопирующего роста цен, объясняет эксперт.

Российские поставки, наоборот, в горизонте 1-2 месяцев могут значительно вырасти за счет «Арктик СПГ-2». Дело только в танкерах, которые «импортирующая сторона» может зафрахтовать самостоятельно. Кроме того, если рассматривать среднесрочный горизонт, «Мурманский СПГ» значительно расширит производственные возможности.

«Изначально СПГ-рынок рассматривался как профицитный к 2027 году, теперь данные прогнозы аннулируются, поскольку наиболее заметный прирост производства приходился именно на Катар. Полагаю, что вне зависимости от исхода конфликта ценовой тренд останется положительным. Цены на СПГ продолжат уверенно расти, аккуратные прогнозы на 2026 год — 10% роста», — резюмирует Марышев.

