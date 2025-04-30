Цены на бензин на Петербургской бирже поднялись до максимума с начала года

Цены на бензин бьют рекорды на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. К концу апреля они выросли до максимумов с начала 2025 года, сообщает «Интерфакс».

По национальному индексу стоимость Аи-92 за второй месяц весны выросла на 10% — до 56968 руб./т. Эти показатели гораздо выше тех, которые были в апреле 2024 года, и выше пика февральских цен.

Увеличилась на 10% и цена Аи-95, составив 61775 руб./т. Это также выше пика февраля 2025 года и аналогичного периода предыдущего года.

Цена дизтоплива к концу апреля поднялась до 62972 руб./т., показав максимум с начала года.

Рост стоимости бензина эксперты связывают с сезонным фактором. С наступлением весны граждане все чаще стали пользоваться автомобилями, а значит, и заправляться на АЗС стали больше. Аграрии вошли в активную фазу весенних полевых работ, увеличив потребление нефтепродуктов.

Однако ситуацию на российском рынке топлива все же называют стабильной, так как дефицита товара нет.

Ранее стало известно, что цены на бензин в Москве бьют рекорды. На частных заправках стоимость Аи-95 достигает 67 руб. за литр.