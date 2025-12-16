Цены могут подскочить: ФАС раскритиковала новые правила торговли

сегодня в 15:33

Если в России примут новые правила торговли, разработанные Минпромторгом, многие продукты могут подорожать. Об этом написано в отзыве Федеральной антимонопольной службы, сообщает газета «Известия» .

Служба не согласилась с большой частью предлагаемых изменений. Один из таких пунктов — исключение стоимости логистики из 5% вознаграждения, которое поставщики выплачивают торговым сетям.

ФАС считает, что данный пункт следует убрать из новых правил торговли. Иначе сети станут требовать дополнительные платежи, ссылаясь на оплату логистики.

В свою очередь, это может привести к росту издержек поставщиков, который отразится на стоимости продуктов. В ФАС подчеркнули, что регулярный контроль за реальным предназначением различных выплат невозможен.

