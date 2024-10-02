Центробанк установил официальный курс доллара выше 94 рублей на 3 октября

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Банк России установил официальный курс американского доллара на 3 октября на уровне 94,5054 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Курс европейской валюты в четверг составит 104,4481 рубля, а китайского юаня — 13,3914 рублей.

Последний раз курс доллара поднимался выше 94 рублей более 5 месяцев назад — 19 апреля.

Ранее начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов заявил, что Центробанк не формирует курсы валют, а только фиксирует их на основании совершившихся сделок на внебиржевом рынке.

Каким будет курс доллара США к рублю в октябре 2024 года, читайте в материале РИАМО.