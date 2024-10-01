Курс доллара в октябре 2024 года: вырастет ли до 100 рублей?

Цены на нефть, динамика экспорта и импорта, геополитика, ДКП Банка России – совокупность всех этих факторов влияет на курс американского доллара к российскому рублю. Каким будет курс доллара к рублю в октябре 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Превысит ли курс доллара отметку в 100 рублей в 2024 году

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«Мы ожидаем, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 90-93 или 90-95 рублей. До конца года не предвидится, что он превысит отметку в 100 рублей за доллар», – говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Основным фактором, влияющим на колебания валютных курсов в данный момент, являются опасения участников рынка по поводу осуществления платежей по внешнеэкономическим сделкам через иностранные банки, включая расчеты в юанях. Из-за осторожных прогнозов относительно будущих трансакций в юанях диапазон колебаний курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на бирже останется достаточно широким, комментирует эксперт.

Курс доллара к рублю может вырасти на 2-3% в октябре 2024 года

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Известно, что мировые цены на нефть закрепились в новом, более низком, диапазоне 70-75 долларов за баррель по Brent. По итогам сентября средняя цена этой смеси составляет 72,85 долларов за баррель, что примерно на 8% ниже показателя августа и на 12% ниже показателя января-августа. Это означает грядущее (с учетом временного лага) сокращение притока экспортной валютной выручки в РФ, которое окажет давление на российскую валюту, комментирует бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист Константин Церазов.

«Более того, нефть может продолжить дешеветь, т.к. рынок игнорирует как геополитические и макроэкономические риски, так и весьма медвежье позиционирование крупных спекулянтов, которое в других обстоятельствах могло бы спровоцировать рост цен», – подчеркивает он.

Одновременно с этим таможенные данные КНР и Индии указывают на то, что, несмотря на все разговоры о проблемах с платежами, импорт в РФ остается устойчивым, отмечает Церазов. Данный фактор транслируется в спрос на иностранную валюту и также давит на рубль.

«На этом фоне к концу года курс доллара к рублю может подрасти с текущих уровней на 5-7%, из которых 2-3% может прийтись на октябрь», – прогнозирует экономист.

В октябре 2024 года рубль будет торговаться в широком диапазоне

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«Мы ожидаем, что в октябре рубль будет торговаться в широком диапазоне 90-96 за доллар США» Дмитрий Рожков директор казначейства «Цифра банк»

По его словам, как и прежде, основным фактором влияния, определяющим динамику и уровень курса рубля, останутся показатели платежного баланса. В случае роста экспортной составляющей можно будет увидеть укрепление рубля, прирост импорта может привести к сокращению профицита или дефициту торгового баланса, что спровоцирует ослабление национальной валюты.

Прямое влияние на баланс экспортных поступлений будут оказывать цены на нефть и объемы поставок «черного золота». Сейчас в бюджете заложена цена нефти марки Brent на уровне 70 долларов за баррель при курсе 90 руб. за доллар, напоминает Рожков.

«К тому же свою роль сыграет и обстановка с трансграничными платежами и объем покупки/продажи юаней Банком России. В случае снижения цен на нефть не исключено, что финансовым властям придется прибегнуть к некоторой девальвации российской валюты», – отмечает эксперт.

В октябре 2024 года будет консолидация курса рубля на достигнутых уровнях

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Аналитики БКС ожидают к концу года некоторого ослабления курса рубля до 94 рублей за доллар. С учетом того, что сейчас он в районе 93, в октябре может последовать консолидация на достигнутых уровнях, отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

«Курс рубля поддерживается за счет профицита счета текущих операций, но некоторое давление оказывает снижение цен на нефть. Торговля России и Китая (в том числе импорт в РФ) восстанавливается», – констатирует эксперт.

Динамика российского экспорта в октябре не улучшится, и это влияет на предложение валюты

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Первая составляющая, важная для динамики курса российской валюты в октябре, – это динамика экспорта, констатирует главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

В середине осени многие НПЗ уходят в техническое обслуживание, полностью завершается автомобильный сезон, сокращается спрос. Если не случится неожиданных геополитических шоков, например, полноценного втягивания Ирана в конфликт с Израилем, или природных шоков, например, сильного урагана, который значительно повредит нефтяную инфраструктуру в Мексиканском заливе, то цены на нефть Brent должны оставаться в диапазоне 70-75 долларов за баррель. Спотовая цена газа в Европе также должна держаться в диапазоне 400/470 долларов за тыс. кубометров, считает эксперт.

«В итоге мы не видим оснований ожидать в базовом сценарии, что в октябре динамика российского экспорта улучшится. Таким образом, увеличения навеса предложения валюты во втором месяце осени мы не ожидаем», – комментирует он.

По мнению эксперта, спрос на валюту должен, наоборот, возрасти, если сравнивать с сентябрем и тем более с августом. Сыграет свою роль сезонный фактор и дальнейшее планомерное улучшение ситуации с трансграничными платежами, от которой российские импортеры страдали летом.

Высокие рублевые ставки как результат ужесточения ДКП ЦБ будут способствовать снижению давления на рубль, добавляет Шульгин.