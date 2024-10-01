Центробанк России не формирует курсы валют, а только фиксирует их

ЦБ РФ не формирует курсы валют, он только фиксирует их на основании совершившихся сделок на внебиржевом рынке, сообщил начальник ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов на встрече с бизнес-сообществом Московского региона.

«Если раньше мы фиксировали курс на основание фактически совершившихся сделок на бирже, то сейчас мы берем данные из внебиржевого рынка, то есть сделки, которые фактически осуществлены банками. Таким образом определяется средневзвешенный курс, который нами не регулируется, а складывается рыночно», — подчеркнул он.

Регулятор также учитывает курс рубля при формировании учетной ставки, наблюдая за факторами, которые влияют на курс российской валюты.

«Раньше на курс рубля влияли как внешнеторговые операции, так и операции с капиталом, а также частично — с экспортом и импортом услуг. Теперь курс формируется на основе внешнеторговых операций, прежде всего, разнице между экспортом и импортом, ибо основной объем предложения и спроса на валюту связан с этим. Валюта приходит от экспорта и используется для приобретения импортных товаров. Этот баланс влияет на динамику курса», — пояснил Марданов.