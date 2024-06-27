Центробанк почти на треть сократит продажи валюты

ЦБ дал официальный комментарий об операциях со средствами Фонда нацблагосостояния на внутреннем валютном рынке, которые проводятся с 9 января 2024 года, сообщает пресс-служба Банка России .

Речь идет о пополнении и использовании этих средств.

В ЦБ рассказали о том, какие операции в рамках бюджетного правила будут проводиться во втором полугодии 2024 года с учетом анонсируемых Минфином России объемов покупки или продажи иностранной валюты.

С 1 июля по 28 декабря 2024 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила в размере 8,40 млрд руб./день. Однако отмечается, что этот объем будет корректироваться ежемесячно.

Приведенные цифры на 30% меньше в сравнении с первым полугодием 2024 года. Тогда среднедневной объем составлял 11,8 млрд рублей в день.

В конце декабря 2024 года ЦБ пообещал опубликовать информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года.

Ранее аналитик Пырьева рассказала, что ЦБ может приостановить операции в рамках бюджетного правила. Это могут сделать для выравнивания баланса спроса и предложения.