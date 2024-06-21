Аналитик Пырьева: ЦБ может приостановить операции в рамках бюджетного правила

В нынешней ситуации самым оптимальным решением для выравнивания баланса спроса и предложения и улучшения условий для экспортоориентированных компаний является послабление в части возвращения доходов из-за границы в валюте, заявила РИАМО аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

По ее словам, повышенная волатильность курса рубля к бивалютной корзине, которая наблюдалась после объявления новых ограничений со стороны США, была во многом определена дисбалансом спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. То есть проблемы с трансграничными платежами за импорт усилились, что привело к снижению спроса на валюту, в то время как экспортные потоки продолжили поступать.

Дополнительный объем предложения формировался также за счет обязательной продажи валютной выручки от экспортеров.

Ко всему прочему, приближается налоговый период, который также вынуждает экспортеров продавать валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей. Не стоит забывать также и про продажи валюты Банком России в размере 8,1 млрд руб. в день, говорит аналитик.

В сложившихся условиях наиболее оптимальным решением для выравнивания баланса спроса и предложения и улучшения условий для экспортоориентированных компаний (которые теряют доходы в периоды ослабления рубля и получают дополнительную нагрузку из-за указа об обязательной репатриации валютной выручки) является именно послабление в части возвращения доходов из-за границы в валюте, уверена Пырьева.

«Мы полагаем, что смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров может оказать эффект стабилизации, но не исключаем, что Банк России может также приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ», — прокомментировала аналитик.