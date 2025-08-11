Центробанк объяснил, почему в июле россияне чаще пользовались наличными деньгами

Банк России отметил, что в июле 2025 года наблюдался повышенный спрос на наличность по сравнению с предыдущими годами. По мнению регулятора, это могло быть вызвано стремлением граждан и компаний создать денежные резервы из-за изменений в законах и временных проблем с интернетом в некоторых регионах страны, пишет «Интерфакс» .

Согласно последнему комментарию ЦБ по денежно-кредитным условиям, профицит ликвидности в среднем сохранился на уровне 1,2 триллиона рублей, не изменившись с июня. При этом увеличение объема наличных денег привело к оттоку средств в размере 0,2 триллиона рублей, что соответствует показателю предыдущего месяца.

Центробанк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора к концу года, уменьшив его на 100 миллиардов рублей до диапазона 1,1-1,9 триллиона рублей. По мере усиления дефицита ожидается рост потребности участников рынка в ликвидности, что может привести к формированию ставок денежного рынка несколько выше ключевой ставки из-за повышенного спроса.

Ранее россиянам рассказали, как не попасть под блокировку счетов из-за нового «антиотмывочного» закона. В законе перечислены ряд операций, которые банки обязаны контролировать.