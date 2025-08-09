Россиянам пояснили, как не попасть под блокировку из-за «антиотмывочного» закона

В России по закону № 115-ФЗ все банки должны отслеживать подозрительные операции клиентов и при их выявлении приостанавливать транзакцию или полностью блокировать счет человека. Это нужно для борьбы с теневым бизнесом, коррупцией и спонсирование террористов, сообщает РБК .

Адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов напомнил, что в законе есть список операций, которые попадают под обязательный контроль (от 1 млн рублей). Среди них: операции с наличными, операции с участием физлиц и компаний из государств, не выполняющих рекомендации ФАТФ, операции по банковским счетам, по договору лизинга, с лицами, находящимися в перечне экстремистов, и многие другие.

Как пояснили в Сбербанке, для исключения подозрений о возможной связи клиента с отмыванием доходов и иной противоправной деятельностью кредитные организации запрашивают у них документы и пояснения, чтобы понимать источник средств, характер проводимой операции и т. д.

По словам Драгунова, единственный способ уменьшения вероятности попадания под ограничения — неукоснительное соблюдение рекомендаций ЦБ РФ.

Банк России отметил семь важных пунктов того, чтобы не попасть под блокировку: поддерживать налоговую нагрузку, проводить по счету хозяйственные платежи, снимать наличные только при острой необходимости и в небольших объемах, при переводах на личные счета физлиц обязательно готовить обоснование и проверять контрагентов.

Кроме того, еще важно, чтобы по счету была связь между входящими и исходящими платежами. Также нужно вовремя сообщать об изменениях в бизнесе.