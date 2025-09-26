Центробанк ежемесячно выявляет около 100 тыс счетов дропов

Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что для обхода контроля в крупнейших банках дропы открывают счета в 20-30 кредитных учреждениях одновременно, однако регулятор ежемесячно фиксирует не менее 100 тысяч таких счетов, сообщает «Интерфакс» .

«Нами разработаны алгоритмы выявления дропов. Наверное, эту цифру назову, поскольку она говорит об актуальности. Банк России выявляет ежемесячно не менее 100 тыс. счетов дропов, это довольно значительная величина», — сказал Шабля.

Он подчеркнул, что в прошлом году большая часть дропов открывало счета в одном-двух топ-банках. Однако после усовершенствования процедуры онлайн-контроля дропы перешли в другие кредитные организации. На сегодняшний день они открывают счета в 20-30 российских банках одновременно.

По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля, не каждый банк сразу выявляет клиента-дропа. Это требует времени, так как меры принимаются после начала их операций. Решение проблемы — создание единой платформы данных о дропах.

Шабля добавил, что ЦБ создаст платформу, которая позволит банкам выявлять дропа при приеме физлица на обслуживание. Ведется активная работа по созданию платформы, однако она требует значительной координации, внесения изменений в законодательство, а также обсуждения со многими ведомствами и законодателями.

