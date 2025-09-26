Центробанк ежемесячно выявляет около 100 тыс счетов дропов
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что для обхода контроля в крупнейших банках дропы открывают счета в 20-30 кредитных учреждениях одновременно, однако регулятор ежемесячно фиксирует не менее 100 тысяч таких счетов, сообщает «Интерфакс».
«Нами разработаны алгоритмы выявления дропов. Наверное, эту цифру назову, поскольку она говорит об актуальности. Банк России выявляет ежемесячно не менее 100 тыс. счетов дропов, это довольно значительная величина», — сказал Шабля.
Он подчеркнул, что в прошлом году большая часть дропов открывало счета в одном-двух топ-банках. Однако после усовершенствования процедуры онлайн-контроля дропы перешли в другие кредитные организации. На сегодняшний день они открывают счета в 20-30 российских банках одновременно.
По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля, не каждый банк сразу выявляет клиента-дропа. Это требует времени, так как меры принимаются после начала их операций. Решение проблемы — создание единой платформы данных о дропах.
Шабля добавил, что ЦБ создаст платформу, которая позволит банкам выявлять дропа при приеме физлица на обслуживание. Ведется активная работа по созданию платформы, однако она требует значительной координации, внесения изменений в законодательство, а также обсуждения со многими ведомствами и законодателями.
