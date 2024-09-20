Центробанк анонсировал изменения тарифов в Системе быстрых платежей

ЦБ: новые тарифы для оплаты через СБП начнут действовать в России с 1 ноября

С 1 ноября текущего года в России начнут действовать новые тарифы для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Банки не смогут брать комиссии с граждан за переводы в пользу государства (C2G-платежи), сообщает пресс-служба Банка России.

При этом сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей. Так, россияне смогут оплачивать без комиссии услуги детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов и др.

На сегодняшний день граждане с помощью СБП могут оплачивать начисления в бюджет. Например, это касается штрафов за нарушение правил дорожного движения. В будущем сервис будет расширен до оплаты через порталы госуслуг.

Кроме того, с 1 ноября лимит бесплатных переводов распространится на операции с электронными кошельками. В пределах 100 тыс. рублей через СБП можно будет без комиссии не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

Ранее замглавы Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор смягчит монетарную политику по аналогии с 2020 годом, только если будут соблюдены 3 условия. Но пока этого не произошло, поэтому на повестке дня такой вопрос не стоит.