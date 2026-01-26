сегодня в 13:46

Центр «Мой бизнес» Подмосковья примет заявки на софинансирование участия в выставках

Центр «Мой бизнес» Московской области начал прием заявок от технологических компаний региона на софинансирование участия в федеральных профильных выставках, которые пройдут с апреля по ноябрь 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Для формирования актуальной программы поддержки центр инициировал сбор предварительных заявок от предприятий. Компаниям предлагается заполнить электронную форму, указав интересующие выставки и предпочтительный период участия. Заявки принимаются до 30 января включительно по ссылке.

Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.