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ЦБ установил курс доллара на 10 декабря на уровне 99,38 рубля

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на 10 декабря. Так, курс доллара установлен на уровне 99,38 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Днем ранее он составлял 99,42 рубля. Таким образом, курс доллара снизился почти на 0,05 рубля.

Евро подешевел со 106,3 рубля до 105,1 рубля. Снижение составило 1,2 рубля.

Курс юаня составил 13,6 рубля против 13,5 рубля. Падение составило 0,1 рубля.

Ранее эксперт Максим Тимошенко сообщил, что рубль восстанавливает свои позиции. На это повлияли заявления о мерах поддержки национальной валюты, продажи экспортной выручки.