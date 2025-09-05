ЦБ сохранил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России сохранил лимит на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года. Решение было принято на фоне действующих против РФ санкций, сообщается на сайте регулятора.

Антироссийские ограничения запрещают отечественным финансовым организациям приобретать наличную валюту западных стран. Таким образом, приток таких денег в РФ затруднен.

В связи с этим ЦБ продлил еще на полгода ограничения на снятие иностранной валюты для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Можно снять не более 10 тыс. долларов или эквивалентной суммы.

Также регулятор оставил в силе запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее ЦБ смягчил ограничения на перевод и вывод средств за рубеж для нерезидентов. Речь идет об иностранных инвесторах, у которых есть счета «Ин».