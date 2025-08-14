ЦБ смягчил ограничения на перевод и вывод средств за рубеж для нерезидентов

Иностранные инвесторы, которые вкладываются в российский финансовый рынок, получат возможность переводить за рубеж средства со счетов типа «Ин». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ .

При этом нерезиденты должны следовать новым правилам осуществления инвестиций. Также эти лица получают возможность возврата за рубеж средств, которые учитываются на счетах «Ин» у российских брокеров и доверительных управляющих.

Ранее ЦБ снял ограничения на покупку валюты для инвесторов из недружественных стран. Регулятор определил правила обслуживания таких лиц.