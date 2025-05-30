ЦБ: снятие наличных для граждан в банкоматах ограничивать с 1 июня не будут

Информация, которая появилась в СМИ об ограничении на снятие наличных в российских банкоматах с 1 июня, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В апреле закон страны о банках и банковской деятельности дополнили статьей, обязывающей кредитные организации при выдаче наличных через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры, чтобы защитить клиентов от мошенников.

В случае если банк выявит, что клиент пытается снять деньги под влиянием аферистов, то обязан будет на 48 часов ограничить выдачу наличных — до 50 тыс. рублей в сутки. При этом он также обязан сразу же уведомить клиента о причинах введенного ограничения.

За время ограничения человек, находящийся под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия денег и передачи их преступникам.

Россиян предупредили, что регулятор определит признаки выдачи наличных без добровольного согласия клиента и разместит их на своем сайте.

Указанное нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года. Его будут применять при снятии наличных с любых карт, в том числе и кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения клиент сможет получить наличные в отделении банка с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой двухэтапной схеме мошенничества. Аферисты используют новые уловки против пользователей популярных маркетплейсов.