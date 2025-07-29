ЦБ резко повысил курс доллара

Банк России резко повысил курс доллара, установив его выше 82 рублей. В последний раз американская нацвалюта торговалась дороже 82 руб. ровно три месяца назад — 29 апреля, сообщает РБК Инвестиции .

Центробанк установил следующие курсы валют на среду, 30 июля: 11,4270 руб. за юань, 82,2197 руб. и 94,9976 рубля за доллар. Сегодня, 29 июля, официальные курсы составляли 11,1209 рубля за юань, 79,5782 рубля за доллар и 93,2060 рубля за евро.

Таким образом, регулятор повысил цену на американскую валюту более чем на 2,6 рубля.

Сегодня внебиржевой курс доллара также превысил 82 рубля впервые с 8 мая.

Ранее в пятницу, 25 июля, ЦБ России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 18% годовых.