ЦБ поднял официальный курс доллара на новогодние праздники

сегодня в 10:21

Банк России объявил официальный курс валют с 31 декабря 2025 года по 12 января следующего года. Американская валюта будет стоить 78,2267 рублей, евро — 92,0938 рублей, а китайский юань — 11,1592 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, со вторника доллар прибавил 78,01 коп., евро подорожал на 61,63 коп., а юань — на 10,91 коп.

Ранее на заседании совета директоров Центрального банка РФ было принято решение снизить ключевую ставку до 16% с 16,5%.

После снижения ключевой ставки россиянам дали прогноз по ставкам банковских вкладов на 2026 год. В последние недели наблюдается падение доходности по вкладам.

