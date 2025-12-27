Россиянам дали прогноз по ставкам банковских вкладов на 2026 год

Согласно прогнозам экспертов РБК , развитие ставок по банковским депозитам в 2026 году будет зависеть, в первую очередь, от траектории ключевой ставки, изменения которой инициирует Банк России. Летом 2025 года ЦБ начал снижать ключевую ставку, с 21% к концу года она опустилась до 16%.

Основной период жесткой денежно-кредитной политики продлился с июля 2023 года до июня 2025 года, когда ставка увеличилась с 7,5% до рекордных 21% годовых. Первое снижение ключевой ставки произошло 6 июня 2025 года, за ним последовали еще несколько раундов, в результате чего 19 декабря ставка составила 16%.

Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, на рынке сбережений появились акции с привлекательно высокими ставками, достигающими 30% и выше. Крупные банки, такие как ПСБ, банк «Дом.РФ» и Ак Барс Банк, предлагают такие вклады, однако они действуют на ограниченные сроки и сумму.

В последние недели после снижения ключевой ставки наблюдается падение доходности по вкладам. По данным «РБК Инвестиций» на 26 декабря, средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков распределяются следующим образом:

3 месяца: 15,38% годовых

6 месяцев: 14,72%

1 год: 13,64%

В топ-20 банков по размеру депозитного портфеля также уменьшилась доходность вкладу от ₽100 тыс. Вот средние ставки:

3 месяца: 15,37% годовых

6 месяцев: 14,52%

1 год: 13,43%

На основании данных ежедневного индекса FRG100, в 85 крупнейших банках средняя ставка по вкладам на сумму от ₽100 тыс. выглядит следующим образом:

1 месяц: 13,13%

3 месяца: 13,99%

6 месяцев: 13,08%

1 год: 11,69%

3 года: 9,43%

Аналитики, включая главного аналитика «Совкомбанка» Анну Землянову, прогнозируют, что решения ЦБ по ключевой ставке и изменения в денежно-кредитной политике окажут значительное влияние на ставки по вкладам в 2026 году. Предполагается, что к концу следующего года ключевая ставка опустится до 14%.

Некоторые аналитики предполагают, что на депозитные ставки также повлияет норматив краткосрочной ликвидности. Это может побудить банки активно привлекать средства физических лиц за счет высоких ставок по вкладам.

В отличие от средств юридических лиц или государства, средства населения дают банкам преимущество при расчете нормативов краткосрочной ликвидности, позволяя поддерживать более высокую долю кредитов в структуре активов, пояснил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.

