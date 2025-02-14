ЦБ озвучил, когда инфляция в России вернется на уровень в 4%

По прогнозам Банка России, годовая инфляция, учитывая проводимую денежно-кредитную политику (ДКП), вернется к 4% в 2026 году и в дальнейшем будет находиться на этом уровне, сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в ЦБ, чтобы вернуть инфляцию к таргету, «в базовом сценарии» нужен более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в РФ, чем тот, который предполагался в октябре прошлого года.

Регулятор спрогнозировал снижение годовой инфляции до 7–8% в 2025 году с учетом проводимой ДКП. ЦБ считает, что благодаря принимаемым мерам уже в 2026 году инфляция вернется к 4% и будет находиться на этом уровне и дальше.

Также в Центробанке рассказали о следующем заседании по ключевой ставке. Целесообразность ее повышения будут оценивать исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции.

На заседании в пятницу ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Последний раз ее повышали осенью: в октябре она выросла с 19% до 21%.