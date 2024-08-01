ЦБ: количество подделок в Московском регионе сократилось на треть

Банковскими специалистами Московского региона в I полугодии 2024 года обнаружено 1592 денежных знака Банка России с признаками подделки. По сравнению с I полугодием прошлого года их стало меньше на 36,5%, сообщили РИАМО в ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

В Москве выявлено 1086 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей, 87 двухтысячных, 331 тысячерублевая, 3 пятисотрублевых, 7 сторублевых и одна банкнота номиналом 10 рублей. В столице за шесть месяцев также выведены из обращения 12 десятирублевых и 13 пятирублевых монет с признаками подделки.

По информации регулятора, в Московской области в первом полугодии текущего года признаки подделки выявлены у 49 банкнот номиналом 5000 рублей, одной двухтысячной и двух тысячерублевых банкнот.

Среди подделок иностранных государств традиционно лидирует доллар США. В январе — июне 2024 года из обращения выведено 674 таких банкнот в Москве и 5 — в Подмосковье. Кроме того, в столице обнаружено 14 фальшивых банкнот евро и 4 подделки китайских юаней, сообщает ЦБ.

В Центральном федеральном округе наибольшее количество поддельных банкнот в I полугодии 2024 года было выявлено в Орловской (63 шт.), Тульской (63 шт.), Воронежской (57 шт.) и Владимирской (48 шт.) областях.