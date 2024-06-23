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ЦБ Ирана: запуск офшорного риала в сделках с РФ стартует в ближайшем будущем

Центробанк Ирана рассказал о скором запуске офшорного риала в сделках с Россией, сообщает Газета.ru .

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил о реализации идеи офшорного риала. Его планируют использовать в финансовых операциях с Россией.

По словам Фарзина, пока что проект находится на стадии разработки, но он должен быть запущен в ближайшем будущем.

Офшорный риал — это валюта, которая используется для трансграничных деловых операций Ирана с несколькими странами. Ранее Иран оказался отключен от международной межбанковской системы SWIFT из-за введения американских санкций.

Офшорный риал применяется в развитии нацвалюты Ирана и управлении расходами в иностранной валюте.

Ранее стало известно, что ЦБ Ирана будет вводить цифровой риал в публичный оборот. Новая форма денег стала доступна с 21 июня.