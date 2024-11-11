ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки россиянам с 1 июля

Центробанк хочет ограничить выдачу ипотек сроком на более чем 30 лет

Центробанк РФ предложил с 1 июля 2025 года установить ограничения на количество ипотечных займов, которые берут россияне. Регулятор также выступил за ограничение выдачи ипотек сроком более 30 лет, поскольку за минувший год их доля выросла с 10 до 20%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Банка России.

По ипотекам, выданным на покупку строящегося жилья, также могут ужесточить требования к первоначальному взносу. Это предлагают сделать с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках недвижимости — по состоянию на 1 октября он достигал 57%, сообщал Росстат.

Между тем спрос на жилищные кредиты в России снизился на 53% с момента отмены программы льготной ипотеки. Наиболее заметным оказалось сокращение числа ипотечных кредитов, которые россияне оформляют для приобретения жилья на этапе строительства по договорам долевого участия (ДДУ).

За сентябрь 2024 года, по данным «Циана», объем просроченных ипотечных в России стал максимальным за всю историю отечественного рынка и превысил показатель в 80 миллиардов рублей.

