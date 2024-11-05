В России за сентябрь 2024 года объем просроченных ипотек вырос на 6%

Объем просроченных ипотечных займов в России достиг максимального показателя за всю историю отечественного рынка и превысил показатель в 80 млрд рублей. По итогам сентября 2024 года объем просрочек вырос на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на «Циан».

«При этом во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности — за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС). Суммарный размер ее (во всех сегментах) превысил 80 миллиардов рублей — это максимальный показатель за все время (существования ипотеки в РФ — ред.)», — говорится в сообщении аналитиков «Циан».

Объем просроченной ипотеки также растет в общем объеме долга россиян. По итогам сентября 2024 года доля просроченных платежей по ипотечным займам на новостройки составил 0,17%, а на вторичном рынке — 0,5%.

Эксперты отмечают, что, несмотря на относительно небольшой объем просрочек именно по ипотекам в общей задолженности, тот факт, что показатель стремительно растет — настораживает. Самая высокая доля просроченной задолженности приходится в том числе на Ингушетию, Дагестан и Чечню.