В России обрушился спрос на строящееся жилье

Генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева рассказала, что с момента прекращения действия льготной ипотеки в России прошло три месяца, и за это время интерес к жилищным кредитам снизился на 53%. Особенно заметно уменьшился интерес среди заемщиков к приобретению нового жилья, сообщает Газета.ru .

Наиболее заметным стало сокращение числа ипотечных кредитов, которые граждане России оформляют для приобретения жилья на этапе строительства по договорам долевого участия (ДДУ). В сентябре 2024 года количество оформленных кредитов уменьшилось на 67% по сравнению с июнем 2024 года. Самое значительное падение спроса зафикисировано в Тыве (–84%), Рязанской (–78%) и Пензенской областях (–77%). Наименьшие потери — в Дагестане (–42%), Архангельской области (–43%) и Забайкальском крае (–47%).

Спрос на кредиты для покупки готового жилья снизился менее резко. В эту категорию входят в основном вторичные квартиры и жилье в новых домах, которые уже введены в эксплуатацию.

В среднем по России, исключая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, количество таких ипотечных сделок в сентябре 2024 года сократилось на 40% по сравнению с июнем. Наибольшее снижение наблюдается в Курской области (–53%), Севастополе (–52%) и Тюменской, Московской и Астраханской областях (–52%). Наименьшее сокращение отмечено в Чечне (–13%), Дагестане (–16%) и Архангельской области (–18%).

По мнению Гусевой, власти могут рассмотреть возможность запуска новых государственных программ ипотеки для отдельных регионов или социальных групп. Льготная ипотека под 8% перестала действовать с 1 июля 2024 года.