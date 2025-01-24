ЦБ аннулировал лицензию АО «НС Банк»

Центробанк аннулировал лицензию АО «НС Банк» на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Соответствующее решение принято 24 января, сообщается в пресс-службе регулятора.

Решение об аннулировании лицензии принято на основании заявления «НС Банка». Отделения этого банка есть в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Банк России опубликовал рекомендации для роста акционерной стоимости эмитентов. Они касаются потенциальных кандидатов на IPO и публичных эмитентов (юридических лиц, выпускающих ценные бумаги). В своих рекомендациях Центробанк советовал создавать стратегию для увеличения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе. В регуляторе считают, что стратегия должна быть составлена кратко и понятным языком, включать в себя сведения о дивидендах, ценных бумагах, планах развития компании на 3-10 лет и другую информацию.

Между тем Банк России установил на 24 января официальный курс доллара на уровне 99,0978 рубля.

