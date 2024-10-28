Товары из Подмосковья представили на выставке автокомпонентов в Узбекистане

Компании малого и среднего бизнеса из Московской области приняли участие в выставке Automechanika Tashkent 2024 — ведущей выставке автомобильных компонентов, запчастей, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей в Узбекистане и Центральной Азии. Подмосковье представили пять компаний, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках выставки состоялись встречи с потенциальными покупателями и представителями узбекского бизнеса, а также мероприятия формата B2B.

От Московской области на коллективном стенде были представлены пять компаний: ООО «Автофемели» из Щелкова, которая занимается производством аксессуаров для автомобилей; ООО «МР Универсал» из Сергиева Посада, выпускающее сборные деревянные строения; ООО «Феррум» из Луховиц, производящее металлическую мебель для организации рабочих мест на промышленных предприятиях; ООО «Ирбис Моторс» из Орехово-Зуева, создающее автомобили специального назначения; ООО «Трокот» из округа Пушкинский, которое производит автомобильные аксессуары, такие как каркасные автошторки на магнитах.

Организатором поездки выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Со стороны Фонда финансируется аренда площади, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

С полным перечнем услуг Фонда поддержки ВЭД МО можно ознакомиться на сайте. А подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке. Услуги Фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.